Merz a Netanyahu: «No puede haber medidas anexionistas en Cisjordania»

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este domingo en Jerusalén que «no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania», ni «formal, política, estructural o de otro tipo, que equivalgan a una anexión».

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz dijo que Alemania trabaja para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio, y añadió que su país cree asimismo «firmemente» en la solución de dos estados y el establecimiento de un Estado Palestino.

«Una solución de dos Estados solo puede lograrse mediante negociaciones, y será el resultado de estas negociaciones, pero estas negociaciones son necesarias ahora mismo», añadió. EFE

