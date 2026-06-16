Merz a Trump sobre Irán: La fortaleza militar puede hacer posibles soluciones diplomáticas

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Évian (Francia)/ Berlín, 16 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes tras la primera jornada de la cumbre del G7 en Évian (Francia) que ha usado el caso de Irán como ejemplo ante el presidente estadounidense, Donald Trump, para convencerle de que también en Ucrania la fortaleza militar puede contribuir a alcanzar la paz.

«Le dije a Trump: ya ves que una clara fortaleza militar tiene la capacidad de acercar soluciones diplomáticas. Y si lo mismo vale para Ucrania, podemos acercarnos más a la paz incluso en dos puntos críticos del globo», dijo en declaraciones a los medios alemanes desde la localidad francesa, donde se reúne el club de países industrializados.

Merz saludó el acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán y se mostró confiado en que éste se cumplirá, ya que, según dijo, todas las señales que llegan de la República Islámica apuntan a que ésta debe aceptarlo «porque la superioridad militar de EE.UU. no le deja otra opción».

Ahora es urgente entrar en la segunda fase de las negociaciones, que el estrecho de Ormuz quede abierto de forma efectiva y que Irán ponga fin al programa nuclear, recalcó el canciller alemán.

Merz también reiteró la oferta de Alemania de participar en una posible misión para garantizar la seguridad de la navegación en el estratégico estrecho, por el que antes del inicio de la guerra pasaba el 20 % del comercio de petróleo mundial.

Recordó que ya han sido enviadas dos fragatas al Mediterráneo para acortar el trayecto en caso de que se apruebe una misión, pero recalcó que «todavía no se dan los requisitos» ni se ha tomado una decisión en el Gobierno ni en el Parlamento.

En este sentido, el canciller apuntó a que todavía no se ha aclarado cuál sería la base legal de una operación de este tipo, en referencia a una posible mandato del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Unión Europea (UE).

Preguntado por el impacto del acuerdo de paz para la población iraní, Merz admitió que el pacto aborda las «condiciones exteriores», aunque existe la impresión de que posiblemente el régimen actual vaya a emplear una represión menor contra su pueblo.

«Pero no es algo que podamos ver garantizado y sólo nos queda expresar la esperanza y la demanda de que la población de Irán tenga la opción de participar políticamente y de que el régimen deje de incrementar la presión hacia adentro», declaró. EFE

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