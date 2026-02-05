Merz abordó con Bin Salmán la cooperación y las tensiones por la actividad nuclear de Irán

Riad, 5 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió en Riad con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, con quien abordó la cooperación económica y la estabilidad de la rica región petrolera del golfo Pérsico en medio de las tensiones por el programa nuclear de Irán.

El encuentro, en el que estuvieron presentes las más altas autoridades saudíes, incluidos los ministros de Energía y Exteriores, tuvo lugar en la noche del miércoles poco después de la llegada de Merz al reino árabe al inicio de una gira que le llevará también, este jueves a Catar y luego a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

«Durante la reunión se revisaron aspectos de las relaciones bilaterales entre ambos países, perspectivas y áreas de cooperación y oportunidades para su desarrollo en diversos sectores, además de analizar los últimos acontecimientos regionales e internacionales y los esfuerzos realizados al respecto», informó la agencia oficia saudí de noticias, SPA.

El viaje del canciller alemán por el Golfo coincide con la creciente tensión en la zona por temor a una nueva escalada si fracasan las negociaciones previstas entre Teherán y Washington para limitar la amenaza de las actividades nucleares y de misiles balísticos iraníes.

Merz, cuyo país participa en las presiones sobre Irán y es uno de los más críticos a la represión por Teherán de las protestas populares, afirmó el miércoles en X que su país «queremos colaborar con los Estados del Golfo para promover la paz en la región», pero que «los acontecimientos en Irán nos lo impiden».

«La violencia debe cesar. Estamos dispuestos a aumentar la presión y a entablar conversaciones para poner fin rápidamente al programa nuclear iraní», añadió el alemán en su mensaje en X, por el cual el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, calificó este jueves a Merz de una persona de «carácter desagradable».

Arabia Saudí, por su parte, volvió a animar a Irán a optar por «el diálogo y la diplomacia para resolver las disputas» a través de su ministro de Exteriores, Faisal bin Farhan, quien recibió una llamada telefónica de Araqchi durante la presencia de Merz en Riad.

El canciller alemán continuó viaje, a primera hora de este jueves, a Catar donde tiene previsto abordar también la estabilidad del golfo Pérsico y la cooperación económica, antes de desplazarse esta misma tarde a EAU, donde el viernes mantendrá conversaciones similares en Abu Dabi antes de regresar a Alemania. EFE

