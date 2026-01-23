Merz afirma que Europa se defenderá de amenazas de aranceles con todos los medios posibles

1 minuto

Roma, 23 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que Europa está preparada para defenderse «con todos los medios posibles» de las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos, tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Nos defenderemos con todos los medios posibles. Que los países de todo el mundo sepan que estamos preparados para defendernos», dijo Merz en una comparecencia a los medios, al referirse a «las amenazas» del presidente estadounidense «que no han sucedido».

Asimismo, destacó que tanto Meloni como él son «dos primeros ministros firmemente convencidos de hacer todo lo posible por la Unión Europea» y animó al bloque comunitario a la unidad y a «reaccionar en tiempo real». EFE

csv/sam/rf