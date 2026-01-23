Merz afirma que Europa se defenderá de amenazas de aranceles con todos los medios posibles

2 minutos

Roma, 23 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que Europa está preparada para defenderse «con todos los medios posibles» de las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos, tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Nos defenderemos con todos los medios posibles. Que los países de todo el mundo sepan que estamos preparados para defendernos», dijo Merz en una comparecencia a los medios, al referirse a «las amenazas» del presidente estadounidense «que no han sucedido».

Asimismo, destacó que tanto Meloni como él son «dos primeros ministros firmemente convencidos de hacer todo lo posible por la Unión Europea» y animó al bloque comunitario a la unidad y a «reaccionar en tiempo real».

«Somos capaces de convocar un Consejo Europeo extraordinario y la acción demostrada esta semana es la prueba de lo que podemos hacer. Lo que Trump había amenazado no ha sucedido», dijo sobre la capacidad de reacción de la Unión Europea.

La cumbre bilateral entre Meloni y Merz en Roma se produce en medio de las desavenencias entre los aliados europeos y Trump a cuenta de sus pretensiones sobre Groenlandia, las inversiones en defensa en el marco de la OTAN, por el pulso arancelario o a cuenta de la guerra de Ucrania, entre otras cuestiones.

«Podemos llegar a acuerdos comerciales con los países que comparten nuestra visión sobre la apertura del mercado», añadió.

Preguntado por los periodistas sobre el acuerdo UE-Mercosur, Merz expresó su pesar por la decisión del Parlamento Europeo de someterlo a examen del Tribunal de Justicia de la UE, pero insistió en que se trata de un acuerdo «legítimo» y «aprobado por la mayoría cualificada del Consejo de Ministros».

Por su parte, Meloni reivindicó el trabajo realizado para que el acuerdo fuese más equilibrado y destacó haber conseguido «respuestas muy importantes para tranquilizar y defender un sector tan relevante como es el de la agricultura». EFE

