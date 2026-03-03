Merz afirma que intenta «convencer» a España para que aumente el gasto en defensa

Washington, 3 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este martes que está intentando «convencer» a España para que aumente el gasto en defensa hasta «el 3 % o el 3,5 %» de su PIB porque es el «único» socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

Merz hizo estas declaraciones durante su reunión en la Casa Blanca con Trump, quien previamente dijo que España ha sido un «socio terrible» y amenazó con imponerle un «embargo» comercial por su decisión de prohibir a Estados Unidos el uso de las bases militares en territorio español para la guerra de Irán. EFE

