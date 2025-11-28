Merz afirma que Orbán viaja sin mandato europeo a Rusia y duda que arroje resultados

Berlín, 28 nov (EFE).- El canciller alemán, Freidrich Merz, recordó este viernes que el viaje que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, realiza este mismo día a Moscú se produce sin mandato europeo y sin haber consultado a sus socios de la UE, al tiempo que expresó sus dudas de que esta nueva visita a Rusia arroje algún resultado.

«Viaja sin mandato europeo, y viaja sin consultarnos, pero eso no es nada nuevo. Tiene sus propias ideas para poner fin a esta guerra, que hasta ahora no se han materializado. Si alguien tiene una idea mejor que nosotros, será muy bienvenida. Pero dudo que esta vez tenga más éxito que la última, lamentablemente», dijo al referirse a la anterior visita de Orbán a Rusia, en julio del año pasado, nada más asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, recordó que la anterior visita no sólo fue infructuosa, sino que pocos días después de la misma se registraron ataques de los más violentos del ejército ruso contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania.

«Espero que esta vez Rusia no reaccione de la misma manera», dijo.

Merz agregó que la posición de Orbán es conocida por los socios europeos desde hace años y, respecto a esta visita, dijo que habría deseado otra cosa, «pero cada jefe de Gobierno de la Unión Europea tiene su propia responsabilidad».

«Pido disculpas, pero no voy a ser muy diplomático en mi respuesta. Me temo que Viktor Orbán hace tiempo que dejó de jugar en el equipo europeo y esta visita también se inscribe en ese contexto», declaró Golob por su parte.

Se mostró convencido de que este nuevo viaje a Moscú no aportará ningún beneficio y expresó al mismo tiempo su esperanza de que tampoco cause ningún daño mayor y, sobre todo, ninguna muerte.

En este caso, Orbán «actúa en su propio interés» y quizás piense que lo hace también en interés de su Estado, lo cual es su derecho, «pero no es un mensaje que queramos transmitir en Europa y que deseáramos que se transmita en otros lugares», añadió. EFE

