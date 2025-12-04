Merz apela a soberanía europea para convencer a sus homólogos a aprobar la ayuda a Ucrania

3 minutos

Berlín, 4 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este jueves a sus homólogos comunitarios a adoptar en la próxima cumbre en dos semanas la propuesta de la Comisión Europea para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados en la UE por la guerra, porque enviaría la señal de que Europa avanza por el camino de la soberanía y decide sobre su propio futuro.

Merz, uno de los impulsores de la iniciativa, recalcó en un artículo en el diario ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ que «la cuestión de la autonomía europea se decide hoy, en un momento en que nuestros intereses de seguridad están amenazados».

«La Rusia imperialista aspira a expandir su zona de influencia mucho más allá de su propio territorio y hacia los Estados de Europa», señaló, y añadió que «Moscú se prepara militarmente, y está preparando a su propia sociedad de manera militarista, para un conflicto con Occidente».

Merz sostuvo que, con la propuesta que presentó la víspera la CE sobre cómo movilizar más de 165.000 millones de euros adicionales para Ucrania, «ahora es posible hacerlo en plena conformidad con el derecho internacional y las obligaciones internacionales».

«Estos fondos serían suficientes para cubrir las necesidades financieras y militares de al menos los próximos dos años, y durante un periodo aún más largo si se suman otros de nuestros socios del G7», explicó.

«Está en nuestras manos no solo fortalecer a Ucrania, sino también enviar una señal inequívoca a Moscú de que la continuación de esta guerra de agresión no tiene sentido», afirmó.

Merz sostuvo que además sería «una señal de la autonomía de Europa, una señal de que somos los europeos quienes decidimos y configuramos lo que sucede en nuestro continente».

«Para enviar esta señal, debemos utilizar los activos rusos inmovilizados», apuntaló, para lo que los países miembros deben «asumir conjuntamente todos los riesgos financieros de este paso» en función de «la capacidad económica» de cada Estado.

«No sería aceptable que un solo país cargara de manera desproporcionada con este peso», señaló, en referencia a Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos congelados en la UE y teme tener que afrontar en solitario eventuales demandas rusas.

Merz abogó por abordar las preocupaciones belgas en las próximas deliberaciones ya no en base a promesas sino a «textos jurídicos concretos».

Para ello, sin embargo, se necesita una señal política de los jefes de Estado y de Gobierno europeos, dijo.

«No podemos dejar en manos de otros Estados no europeos la decisión sobre qué se hace con los fondos financieros de un agresor que han sido legalmente congelados dentro del ámbito de nuestro Estado de derecho y en nuestra propia moneda. Lo que decidamos ahora determinará el futuro de Europa», concluyó. EFE

cae/ah