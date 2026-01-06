Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en país vecino

París, 6 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó este martes tras la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París que Alemania podría desplegar tropas de paz en un país vecino a Ucrania si se consigue declarar un alto el fuego con Rusia, pero no en el propio país invadido.

«Alemania seguirá implicándose política, financiera y también militarmente. De eso podría formar parte el despliegue de efectivos en territorio vecino (de Ucrania) parte de la OTAN, después de un alto el fuego», dijo en una rueda de prensa con los líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania. EFE

