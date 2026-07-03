Merz asegura a Trump que Alemania asumirá más responsabilidad en el espacio euroatlántico

Compartir

2 minutos

Berlín, 3 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, que Alemania asumirá una mayor responsabilidad en el espacio euroatlántico, en una conversación telefónica con el jefe de la Casa Blanca para felicitarle por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según informó en un comunicado el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ambos líderes aprovecharon la ocasión para coordinarse de cara a la cumbre de la OTAN del martes y miércoles en Ankara y el canciller subrayó que «Alemania asumirá una mayor responsabilidad en materia de seguridad en el espacio euroatlántico».

Merz agregó que la OTAN «se volverá más europea para seguir siendo transatlántica», añadió el portavoz, quien indicó que el canciller y el presidente estadounidense acordaron continuar la conversación en Ankara.

En la llamada, Merz transmitió a Trump sus más sinceras felicitaciones con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, al tiempo que destacó el especial vínculo que une a alemanes y estadounidenses.

Unas horas antes, durante una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro estonio, Kristen Michal, y los presidentes letón, Edgars Rinkēvičs, y lituano, Gitanas Nausėda, el canciller exigió un reconocimiento al esfuerzo económico de los aliados europeos en su contribución a la OTAN en respuesta a las más recientes críticas de Trump, que había calificado de «ridículo» el gasto en defensa de algunos socios.

«Acordamos el 5 % y Alemania duplicará su presupuesto de defensa en un plazo de cuatro años. Se trata del mayor esfuerzo que jamás hayamos realizado para reforzar nuestra capacidad de defensa. En este sentido, no tenemos que escondernos ante nadie, y así lo expresaremos con toda modestia», declaró.

Agregó que el hecho de que haya invitado a Berlín este viernes a los tres líderes de los países bálticos y la semana pasada a los cuatro restantes del formato E5, formado por Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, demuestra una coordinación estrecha del lado europeo y la decisión de hacer su contribución a la defensa de la OTAN y, en particular, a la de Europa.

«Esto debería reconocerlo cualquiera que analice estas cifras. Y voy a mencionar estas cifras, sin exagerarlas, pero las voy a mencionar cuando nos reunamos en Ankara la semana que viene», zanjó Merz. EFE

egw/mgr