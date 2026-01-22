Merz asegura que nada detendrá el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Davos (Suiza)/Berlín, 22 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este jueves en Davos que nada detendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, al tiempo que lamentó que la Eurocámara haya puesto un nuevo obstáculo al decidir llevarlo a la justicia europea.

«Lamento profundamente que el Parlamento Europeo pusiera ayer otro obstáculo en nuestro camino. Pero tengan la seguridad: No nos detendrán. El acuerdo con el Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos lograr un mayor crecimiento en Europa», dijo Merz durante su discurso en el marco del Foro Económico de Davos.

Al mismo tiempo señaló que lo más probable es que este acuerdo se aplique de manera provisional.

Respecto a la UE, el canciller defendió que «no hay lugar para el aislacionismo y el proteccionismo», sino para «vínculos estratégicamente coordinados en todo el mundo».

«Las ambiciones comerciales de Europa son muy claras. Queremos ser la alianza que ofrezca mercados abiertos y oportunidades comerciales. Queremos reforzar las normas para un comercio justo y unas condiciones equitativas», aseguró.

En este sentido, el canciller alemán afirmó que «Europa debe ser la antítesis de las prácticas comerciales desleales patrocinadas por Estados», del proteccionismo de las materias primas, de la prohibición de las tecnologías y de los aranceles arbitrarios.

«Los aranceles, una vez más, deben ser sustituidos por normas y esas normas deben ser respetadas por los socios comerciales», resaltó Merz.

En este sentido, se mostró convencido de que la UE está haciendo grandes progresos, como la reciente firma del acuerdo con el Mercosur, que ahora debe ser ratificado a nivel parlamentario y que, desde el miércoles, recordó, se enfrenta a un nuevo obstáculo al haber decidido el Parlamento Europeo remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios.

Merz se refirió también a los acuerdos de libre comercio en los que la UE trabaja actualmente con la India, México e Indonesia.

«Para aprovechar al máximo estas nuevas asociaciones, tenemos que poner orden en nuestra propia casa», advirtió Merz, que lamentó que tanto Alemania como Europa hayan desperdiciado en los últimos años un «increíble potencial de crecimiento» al retrasar innecesariamente las reformas y restringir excesivamente las libertades empresariales y la responsabilidad personal, algo que, aseguró, va a cambiar ahora. EFE

