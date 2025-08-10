Merz asegura que política sobre Israel no ha cambiado tras críticas a embargo de armamento

Berlín, 10 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este domingo que la política de Alemania para con Israel no ha cambiado sustancialmente, tras las críticas recibidas, sobre todo desde su propio bloque conservador, a la decisión, anunciada el viernes, de suspender parcialmente los permisos de exportación de material militar a Israel.

«Quiero evitar los malentendidos, como el de que ha habido un giro en la política de Alemania para con Israel. No lo hay, seguimos sin ninguna duda firmes al lado de este país», dijo en una entrevista con la televisión pública.

«Tenemos un disenso con el Gobierno (israelí), lo repito, pero una amistad puede aguantar algo así y tiene que aguantarlo. La solidaridad con Israel no significa dar por buena cualquier de un Gobierno y apoyarla, apoyarla incluso militarmente con armas», aseguró.

Merz explicó que el detonante de la medida de no suministrar más armas que se pudieran emplear en Gaza fue la decisión «sorprendente» del gabinete de seguridad israelí de intensificar el conflicto con la toma de Gaza ciudad.

El canciller indicó que le influyó en su decisión el hecho de que incluso el jefe del Estado mayor israelí o varios cientos de exempleados de los servicios de inteligencia israelíes, hayan puesto en duda esta plan aprobado la semana pasada, más que la opinión pública alemana, que según los sondeos rechaza mayoritariamente la exportación de armamento a Israel.

«El Gobierno alemán se mantiene firme al lado de Israel desde hace 80 años, esto no cambiará. Seguiremos ayudando a este país a defenderse», remachó, con respecto a las críticas de parte de su partido de que ha traicionado el compromiso de Alemania con Israel, cuya seguridad es considerada «razón de Estado», según la doctrina de Gobierno germana.

«Pero no podemos suministrar armas a un conflicto que intenta resolverse por medios estrictamente militares, que podría costar cientos de miles de victimas civiles, que tiene como prerrequisito la evacuación de Gaza ciudad. ¿A dónde van a ir estas personas? No podemos hacerlo, no vamos a hacerlo», argumentó.

Respondiendo a las críticas de haber tomado la decisión sin el consenso de buena parte de su Unión Cristianodemócrata (CDU) ni de su prima bávara, la Unión Socialcristiana (CSU), que también es parte de la coalición de Gobierno, Merz remachó que en última instancia él es el solo responsable de un paso que no puede someter al «voto democrático».

Merz señaló además, preguntado por la posibilidad de que decida incrementar la presión sobre Israel, que a nivel europeo Alemania ya ha «desactivado» diversas iniciativas a nivel europeo en este sentido y que no está dispuesto a tomar medidas que puedan afectar al comercio o a suspender parte del acuerdo de asociación UE -Israel.

La decisión anunciada el viernes por el canciller no afecta al material militar cuya exportación ya ha sido aprobada, así como aquel que no se vaya a emplear en Gaza, como por ejemplo suministros a la Marina israelí o a las defensas aéreas, por lo que se espera que su impacto en la práctica sea limitado.

No obstante, el anuncio, a través de un escueto comunicado, cayó como un jarro de agua fría en el Berlín político, en pleno receso veraniego, y durante el fin de semana han arreciado las críticas al canciller por no consensuarlo con su bloque y no comparecer en persona para explicar la decisión. EFE

cph/mar