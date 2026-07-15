Merz asume crisis internas y externas además de la amenaza de la ultraderecha

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Rodrigo Zuleta

Berlín, 15 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, abordó este miércoles las múltiples crisis a las que tiene que hacer frente su Gobierno -tanto en el plano internacional como en el doméstico-, así como la amenaza que representa la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que llegará a tres elecciones regionales en septiembre con altos índices de intención de voto.

En medio de los esfuerzos del Gobierno por impulsar una serie de reformas destinadas a mejorar la competitividad, Merz dijo en la tradicional conferencia de prensa estival del jefe del Ejecutivo que su país atraviesa actualmente «una crisis estructural de crecimiento».

El canciller habló también de la necesidad de plantar cara a diversas crisis geopolíticas, con sus repercusiones económicas, y de mejorar la capacidad de Defensa frente a la amenaza rusa.

También ocupó a Merz su escasa popularidad y cómo AfD saca provecho de ello.

«Es algo que me preocupa, analizo con mi gente qué podemos hacer mejor, si tenemos que mejorar las comunicación. Sin duda ha habido unas expectativas en la población que todavía no hemos logrado satisfacer», señaló Merz al ser confrontado con el hecho de que tiene una popularidad más baja que las de todos sus antecesores desde 1990.

Merz aludió a lo que ya se ha aprobado como la reforma sanitaria, que ha sido duramente criticada, y a otros planes de reformas como las pensiones o los planes de reducir la burocracia para mejorar la competitividad.

«Hemos hecho mucho pero sé que todavía no es suficiente», admitió.

«También es cierto que somos atacados de forma frontal y permanente. No me quejo, sólo lo registro», agregó.

Las preguntas sobre AfD y sobre las elecciones regionales (en los estados federados orientales de Sajonia-Anhalt, en Mecklemburgo-Antepomerania y en Berlín), se formularon de forma permanente durante la comparecencia.

La «connotación» de AfD

En Sajonia-Anhalt la situación es especialmente crítica ya que allí AfD alcanza cifras por encima del 40 %, lo que en determinada constelación podría darle la mayoría absoluta.

«Las campañas apenas han comenzado. Confío en que AfD no tendrá una mayoría en ninguno de esos estados federados», enfatizó Merz.

En esa misma dirección, y al ser preguntado por una posible cooperación de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) en el este del país, Merz recordó en hay una resolución vigente de un congreso de la formación que excluye esa posibilidad y que no ve motivo alguno para ponerla en duda.

«Si en Alemania un partido de ultraderecha entra a un Gobierno tiene una connotación distinta a si ocurre en cualquier otro país de la UE. Eso tiene que ver con nuestra historia, tenemos que hacerlo todo para evitarlo», aseguró.

La AfD y EE.UU.

Al ser preguntando sobre un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos del que pueden sacar provecho grupos cercanos a AfD, Merz dijo que Alemania no intervenía en procesos electorales en EE.UU. y que espera que el Gobierno estadounidense y las instituciones cercanas a éste se abstengan también de hacerlo en Alemania.

«Es ilegal financiar partidos políticos en Alemania desde el extranjero», aseguró.

Prácticamente desde el comienzo de la legislatura ha habido irritación en Berlín por señales de cercanía de AfD con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, criticó que se excluyera del foro a AfD y dijo que esa actitud representaba una amenaza más grande para Europa que China o Rusia.

Luego, se reunió con la líder de AfD, Alice Weidel, en un hotel de Múnich.

La amenaza rusa

A la amenaza interior que implica AfD se añade, según Merz, la que constituye a nivel exterior la Rusia de Vladímir Putin, con la que al menos algunos integrantes de la formación ultraderechista tienen abiertas simpatías.

La actitud internacional de Rusia ha llevado a que Alemania aumente de forma radical su gasto en Defensa.

Merz, a ese respecto, admitió que Alemania todavía no ha llegado donde debería estar, pero dijo que está en el camino correcto.

«Mi preocupación sobre nuestras capacidades de defensa no está en aumento. En la coalición tenenos un consenso claro, incluso en los detalles», dijo.

Rusia, según Merz, no sólo amenaza a Ucrania sino también a los Países Bálticos, Moldavia y otros países de Europa. EFE

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