Merz aterriza en Pekín para verse con Xi en su primera visita a China como canciller

3 minutos

Pekín, 25 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, llegó hoy a Pekín en su primera visita oficial a China como jefe de Gobierno, en la que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, para acercar posturas en asuntos espinosos entre ambos países como el comercio, la seguridad o la guerra en Ucrania.

Merz llegó este miércoles a la capital china alrededor de las 11:10 hora local (3:10 GMT), permanecerá en el país hasta el jueves y se verá tanto con Xi como con el primer ministro, Li Qiang, con quienes abordará las relaciones bilaterales, la cooperación económica y cuestiones de seguridad.

El canciller llega acompañado por una delegación empresarial de cerca de 30 directivos, entre ellos responsables de Volkswagen, Siemens y otros grandes grupos industriales.

El jueves visitará la sede de Mercedes-Benz en Pekín y posteriormente se trasladará a Hangzhou (este), donde mantendrá un encuentro con autoridades locales y visitará la empresa robótica Unitree y unas instalaciones de Siemens Energy.

Antes de partir, Merz defendió un «diálogo entre iguales» con Pekín y subrayó que es preciso reducir los riesgos derivados de una excesiva dependencia de China, aunque recalcó que un «desacople» económico sería un «error».

«Así solo nos dañaríamos a nosotros mismos. No haría nuestro mundo más seguro y renunciaríamos a la posibilidad de emprender juntos tareas globales», afirmó antes de partir hacia Pekín.

El canciller añadió que «tiene que haber confianza en reglas comunes» y señaló que abordará con sus interlocutores cuestiones como las sobrecapacidades industriales y las restricciones chinas a la exportación de materias primas estratégicas.

La prensa oficialista china subrayó por su parte la amplia delegación empresarial que acompaña a Merz, la mayor desde la era de Angela Merkel según el diario Global Times, que destacó en un editorial el interés del sector industrial alemán en el mercado chino y sostuvo que los recientes datos comerciales cuestionan las tesis europeas de «reducción de riesgos» en la relación bilateral.

En 2025, China volvió a situarse como el principal socio comercial de Alemania, con un volumen de intercambios de 251.800 millones de euros, superando a Estados Unidos, según datos oficiales alemanes.

Ucrania, sobre la mesa

Antes de poner rumbo a China, Merz instó a Pekín a utilizar su influencia para contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania, después de que se cumplieran cuatro años de la invasión rusa a gran escala, un conflicto hacia el cual las autoridades chinas han mantenido una postura ambigua.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, subrayó este martes que «China no es parte en la cuestión de Ucrania» y añadió que el conflicto «no es ni debe convertirse en un asunto entre China y Europa», al tiempo que defendió la posición «objetiva e imparcial» de Pekín y su apoyo a una «solución política».

Merz, desde su llegada a la Cancillería, ha moderado sus declaraciones sobre China, país al que llegó a calificar hace un año como «parte de un eje revanchista antiliberal», junto con Rusia. EFE

aa/lcl/eav

(vídeo)