Merz atribuye a su política migratoria la reducción de las solicitudes de asilo en un 50 %

Berlín, 17 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este miércoles que las solicitudes de asilo primarias presentadas en Alemania se hayan reducido en un 50 % en relación con el año anterior, una disminución mayor que la de cualquier otro país europeo, y atribuyó este desarrollo a la política migratoria de su Gobierno.

En una declaración gubernamental previa al Consejo Europeo del jueves en Bruselas, el líder conservador recordó que tras las medidas que impuso su Ejecutivo al asumir el poder en mayo, como el fortalecimiento de los controles fronterizos, las solicitudes de asilo se han reducido «de forma drástica».

Así, las solicitudes se han reducido en un 50 % en la comparativa anual, algo que no ha logrado ningún otro país de la UE, se congratuló.

«Sé que a ustedes no les gusta porque con ello pierden un tema con el que pueden incitar al odio», se encaró Merz con el grupo parlamentario del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el mayor de la Oposición, desde cuya bancada algunas voces comenzaron a increparle señalando que esta reducción no se debe a la acción del Gobierno.

«Ningún otro país ha reducido tanto el número de solicitudes de asilo. El resto las ha reducido de media en un 30 % y nosotros en un 50 %», repitió el canciller, que enfatizó que se debe a la política del Ejecutivo, aunque a AfD no le convenga para su «propaganda».

Según los datos más recientes de la Agencia Federal de Migración y Asilo (BAMF) en lo que va de año se han presentado en Alemania un total de 106.298 solicitudes primarias de asilo, lo que en comparación con las 216.861 solicitudes del mismo periodo de 2024 representa una reducción del 51 %.

No obstante, los datos apuntan a que la tendencia al descenso ya comenzó bajo el anterior Gobierno, en 2023, cuando tras el bajón ocasionado por la pandemia hubo un repunte con 329.120 solicitudes. EFE

