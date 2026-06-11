Merz califica Pacto de la UE como el «paso más importante» para atajar migración irregular

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Berlín, 11 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó este jueves la entrada en vigor mañana del Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea (UE) como «el paso más importante» hacia la solución de la entrada irregular de migrantes, en línea con el endurecimiento de la política migratoria por el que aboga el Gobierno frente al auge de la ultraderecha en el país centroeuropeo.

«Mañana entra en vigor la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, el GEAS. Se trata de un paso significativo, sí, un paso importante, el más importante hacia la solución de este problema», dijo en una declaración de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento alemán de cara al próximo Consejo Europeo.

El canciller conservador sostuvo que «el cambio de rumbo en la política migratoria ya está en marcha, tanto a nivel nacional como europeo» hacia un endurecimiento de la política migratoria.

«Estamos viendo una clara disminución de las entradas irregulares, tanto en Alemania como en Europa. Esta tendencia continuará si ahora la reforma del GEAS se aplica de manera efectiva en todos los Estados miembros de la UE», indicó.

Alemania asegura que, a través de una serie de medidas implementadas por el Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas, como la ampliación de los controles fronterizos, la incorporación de más países de origen seguros en la lista de la UE y una política «consecuente» de retornos, incluido hacia Afganistán, la migración irregular se ha reducido durante los últimos doce meses.

Según las últimas cifras de asilo que maneja el Ministerio del Interior germano de abril pasado, el número de solicitudes iniciales ha descendido «al nivel mensual más bajo desde 2013» si se excluyen los años de la pandemia de la Covid-19.

En total había durante ese mes 6.144 solicitudes iniciales de asilo, frente a 9.108 un año antes, de 17.500 en abril de 2024 y de 19.629 en el mismo mes de 2023, de acuerdo con Interior.

Durante la declaración de Gobierno en el Bundestag, Merz quiso agradecer al ministro del Interior, Alexander Dobrindt, «por sus grandes y exitosos esfuerzos, no solo en Alemania, sino en toda Europa, para hacer posible realmente este logro».

Con motivo de la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración mañana, éste visitará el viernes la instalación del control fronterizo exterior del Estado federado de Brandeburgo en el aeropuerto de Berlín, que iniciará sus operaciones.

Entre las novedades de la reforma, el GEAS establece que en determinados casos los procedimientos para examinar solicitudes de protección internacional deberán realizarse obligatoriamente ya en las fronteras exteriores europeas, en el caso de Alemania en puertos y aeropuertos.

Esto se aplicará cuando los solicitantes «representen un peligro» para la seguridad nacional o el orden público, hayan engañado a las autoridades sobre su identidad o procedan de países de origen cuyos ciudadanos tienen, por lo general, escasas probabilidades de obtener un estatus de protección internacional. EFE

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