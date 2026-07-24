Merz cambia a jefe de gabinete y ministro de Sanidad tras dimisión de líder parlamentario

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Berlín, 24 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este viernes que su jefa de gabinete será Nina Warken, quien dejará el Ministerio de Sanidad en manos de Carsten Linnemann, en un primer paso para adaptar su equipo a la dimisión de Jens Spahn como jefe parlamentario conservador al trascender que fue padre gracias a un vientre de alquiler.

En una convocatoria de prensa inesperada, Merz reunió en la Cancillería Federal a Warken y Linneman para anunciar los cambios de su Ejecutivo, y además hizo saber que Philipp Amthor será el nuevo ministro responsable de las relaciones del Gobierno con los estados federados.

No acompañó a los presentes en la Cancillería Federal Thorsten Frei, hasta ahora jefe de gabinete de Merz y a quien el propio canciller, en calidad de presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), ha elegido para sustituir a Spahn.

Esta decisión Merz la ha tomado junto a Markus Söder, líder de la también conservadora Unión Socialcristiana de Baviera (CSU).

A Frei se espera que los dirigentes de la CDU lo hagan oficialmente sustituto de Spahn en una reunión la próxima semana.

Entre tanto, Merz movió ficha este viernes para adaptar su Gobierno a los cambios a los que ha obligado la salida de Spahn.

Una mujer al frente del gabinete del canciller

«Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer asumirá el cargo de jefa de la Cancillería Federal», destacó Merz al presentar a Warken como nueva responsable su gabinete.

Warken, de 47 años, es una «negociadora tenaz», algo demostrado en la reciente reforma del sector sanitario implementada por el Ejecutivo germano, según Merz, que alabó el trabajo de esta jurista al frente del Ministerio de Sanidad.

«Nina Warken ha demostrado en los últimos meses, como ministra de Sanidad en el Gobierno, que es capaz de dirigir un ministerio, de llevar a cabo reformas incluso frente a la oposición y de abordar temas muy diversos en toda su complejidad», abundó el canciller.

Sobre el sustituto de Warken, Merz subrayó que Linnemann «asume la dirección de un ministerio que representa al sector de más rápido crecimiento» de la economía alemana.

«Linnemann asumirá la responsabilidad y, con la reforma de la asistencia y otras reformas estructurales en materia de política sanitaria, se pondrán en marcha ahora proyectos de reforma realmente importantes durante esta legislatura», abundó Merz.

Además, el canciller puso de relieve que Amthor desarrollará una tarea clave en el Estado federal, pues éste «sólo funciona si el Gobierno federal y los estados federados colaboran estrechamente».

Cambios por venir

Merz añadió igualmente que «habrá más cambios en el Consejo de Ministros», pero «estas decisiones requieren aún unos días, y quizá incluso más tiempo, sobre todo teniendo en cuenta las vacaciones de verano».

El detonante de los cambios en el Gobierno de Alemania anunciados por Merz fue la dimisión de Spahn, envuelto en una polémica tras haber sido padre gracias a un vientre de alquiler.

Spahn, anteriormente ministro de Sanidad durante el mandato de Angela Merkel como canciller de Alemania (2005-2021), dimitió al hacerse público que había sido padre con su marido gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En Alemania está prohibida la gestación subrogada y el propio Spahn se había opuesto a la implantación de esta práctica en suelo germano. EFE

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