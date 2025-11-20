Merz condena el sabotaje de la vía férrea clave para el suministro desde Polonia a Ucrania

1 minuto

Berlín, 20 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, comunicó por teléfono al primer ministro polaco, Donald Tusk, su condena al sabotaje sufrido en una vía férrea de Polonia clave en el suministro de ayuda internacional a Ucrania frente a la invasión de Rusia, país al que Varsovia responsabiliza del ataque.

Según informó este jueves en un comunicado el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, la llamada se produjo en la noche del miércoles y en ella Tusk informó a Merz sobre «los hallazgos más recientes del acto de sabotaje contra las vías férreas polacas».

«El canciller condenó este ataque con máxima firmeza y expresó la solidaridad alemana con Polonia», abundó Kornelius.

El portavoz del Ejecutivo germano también señaló que, ademá del sabotaje, Tusk y Merz hablaron del apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa y la preparación de las consultas gubernamentales que sus países tienen previsto desarrollar el primer día del próximo mes de diciembre.

El pasado fin de semana se produjeron actos de sabotaje en dos puntos de la ruta ferroviaria polaca Varsovia-Lublin, donde se registró una detonación de un artefacto de «tipo militar», según las autoridades polacas.

Dicha línea es clave en el envío de ayuda a Ucrania. EFE

smm/egw/alf