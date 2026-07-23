Merz condena los ataques de los hutíes contra barcos saudíes en el mar Rojo

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Berlín, 23 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó este jueves los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros comerciales de Arabia Saudí en el «mar Rojo».

«El Gobierno condena enérgicamente los ataques de los hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo», dijo Merz en un comunicado, en el que se solidarizó con Arabia Saudí y pidió «de inmediato» el fin de las hostilidades lanzadas por el grupo rebelde apoyado por Irán.

«Nos solidarizamos con Arabia Saudí y con nuestros socios de la región», agregó.

«Cualquier forma de bloqueo marítimo es inaceptable. Estos ataques imprudentes ponen en peligro la libertad de navegación y amenazan con socavar aún más la estabilidad regional», abundó el canciller alemán.

Los hutíes anunciaron el lunes el bloqueo marítimo a los buques de Arabia Saudí en el mar Rojo, en un desafío al proceso de acercamiento mediado por la ONU e iniciado en 2022 entre saudíes y los rebeldes yemeníes apoyados por Teherán. EFE

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