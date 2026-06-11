Merz confía en que el acuerdo arancelario entre UE y EE.UU. reciba luz verde de Eurocámara

1 minuto

Berlín, 11 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, confía en que el Parlamento Europeo (PE) dé luz verde al acuerdo arancelario con EE.UU. de agosto de 2025 que quedó bloqueado hasta el pasado 20 de mayo, día en que la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara validaron el contenido acordado.

«Quiero dejarlo claro aquí: confío en que reciba un amplio respaldo en el Parlamento Europeo la semana que viene», dijo Merz este jueves en una declaración de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento alemán de cara al próximo Consejo Europeo.

La aplicación del acuerdo aduanero con Estados Unidos se encuentra «por fin en la recta final», agregó.

Dicho acuerdo establece que se eliminarán los aranceles a un buen número de productos estadounidenses y se otorgará acceso preferente a varios bienes agrícolas que entren a la UE.

A su vez, EE.UU. impone un 15 % de aranceles a un gran número de productos europeos.

En el Bundestag alemán Merz se refirió también de nuevo a los acuerdos comerciales europeos como fuente de crecimiento para el Viejo Continente en general y para Alemania en particular.

«El comercio mundial impulsará nuevas dinámicas de crecimiento también aquí en Europa y, por ende, aquí en Alemania», defendió Merz, que asimismo destacó el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur, implementado provisionalmente desde el pasado 1 de mayo, o el «modernizado acuerdo» entre los 27 y México. EFE

smm/cae/ah

(foto)(video)