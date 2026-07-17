Merz confía en que el sucesor de Macron se guíe por los intereses de ambos países

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Berlín, 17 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este viernes su confianza en que el sucesor de Emmanuel Macron al frente de la presidencia de Francia se guiará por lo que es correcto y necesario para ambos países, al tiempo que aseguró que Alemania siempre mantendrá su mano tendida, independientemente de lo que decidan los votantes.

«Hacemos lo necesario por nuestra libertad, por nuestra seguridad y por nuestra defensa común. Y Emmanuel Macron no podrá ser el próximo presidente francés, pero parto de la base de que cualquier sucesor o sucesora se guiará precisamente por lo que sea lo correcto y lo necesario en interés de nuestros países», declaró Merz durante una rueda de prensa conjunta con el jefe del Estado francés al término del consejo de ministros franco-alemán celebrado en la ciudad alemana de Brühl.

Merz señaló que, en todo lo que han debatido él y Macron, se han guiado exclusivamente por lo que ahora es lo correcto y lo necesario para ambos países, para la Unión Europea (UE) y para la parte europea de la OTAN, y agregó que con ese espíritu tuvo lugar la reunión del G7 en Évian, la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara y el encuentro franco-alemán de Brühl.

El canciller afirmó que, en el futuro, Alemania seguirá haciendo todo lo posible para que la colaboración con Francia «sea lo más intensa, profunda y basada en la confianza posible, independientemente de la decisión que tomen los votantes» en ese país, tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas.

«Alemania siempre mantendrá la mano tendida para una cooperación más estrecha y basada en la confianza con Francia, independientemente de cómo decidan los votantes de nuestros dos países», aseguró.

Macron, por su parte, se mostró convencido de que todas las decisiones tomadas en las últimas citas internacionales, como el G7 de Evián, la cumbre de la OTAN en Ankara o la última reunión de la Coalición de Voluntarios en París cuenta con el apoyo de la mayoría y coincidió con Merz en que eran necesarias y son acertadas para garantizar la seguridad, la prosperidad y la paz.

«Trabajamos por nuestra población, trabajamos por nuestros países, y lo hacemos sin tener en cuenta nuestros intereses personales», dijo antes de agregar: «La mejor agenda es aquella que podamos llevar a cabo lo antes posible y de la forma más eficaz posible. Con este espíritu trabajamos juntos».

Preguntado por las próximas elecciones presidenciales, en las que la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen encabeza los sondeos, Macron recomendó no fiarse demasiado en las encuestas y confiar en el pueblo francés.

«Muchas de las personas que ya habían sido elegidas en julio de 2016 no fueron necesariamente las mismas que asumieron efectivamente el cargo en mayo de 2017. Así que mi modesta observación sería: el 22 de mayo de 2027 habrá elecciones. Y yo añadiría: confíen en el pueblo francés, no pronostiquen siempre lo peor, sino que esperen lo mejor y confíen en lo mejor», zanjó. EFE

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