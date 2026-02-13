Merz confirma conversaciones con Macron sobre la disuasión nuclear europea

1 minuto

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó este viernes que ha mantenido conversaciones iniciales con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea, y recalcó que no permitirá que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes.

«He mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, las primeras conversaciones sobre la disuasión nuclear europea», señaló durante su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Merz quiso sin embargo dejar claro que en este asunto Alemania se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales «dentro de nuestra participación nuclear en la OTAN», y aseguró que «no permitiremos que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes». EFE

cae/rcf