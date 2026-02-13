Merz confirma conversaciones con Macron sobre la disuasión nuclear europea

2 minutos

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó este viernes que ha mantenido conversaciones iniciales con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea y recalcó que no permitirá que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes.

«He mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, las primeras conversaciones sobre la disuasión nuclear europea», señaló durante su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Merz quiso, sin embargo, dejar claro que en este asunto Alemania se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales «dentro de nuestra participación nuclear en la OTAN» y aseguró que «no permitiremos que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes».

El jefe del Gobierno germano recordó a finales de enero en una rueda de prensa que su país no puede desarrollar sus propias armas nucleares, dado que Alemania está sujeta al respeto del Tratado Dos más Cuatro de 1990, firmado en el proceso de Reunificación alemana, y al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero indicó que es consciente de la importancia de abordar las capacidades militares nucleares.

En esa misma conferencia de prensa ya había adelantado que mantenía conversaciones sobre la disuasión nuclear «con otros socios europeos» de cara a una eventual independencia estratégica de Europa frente a Estados Unidos.

Este viernes Merz también recordó durante su discurso en Múnich que «en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea nos obligamos, en caso de un ataque armado en Europa, a apoyarnos».

Por eso, según Merz, los europeos tienen que hablar de cómo organizarse, «no como sustitutos de la OTAN, sino como un sino como un pilar sólido y autónomo dentro de la Alianza».

«Creemos que esto está estrictamente integrado en nuestra participación nuclear dentro de la OTAN», agregó el canciller, al tiempo que defendió el potencial de los europeos en materia de seguridad y defensa si logra organizar con éxito sus esfuerzos en esas áreas.

Merz apeló en este sentido a «estandarizar, escalar y simplificar» los sistemas de defensa en Europa, continente que adolece de una gran fragmentación en su paisaje armamentístico respecto a Estados Unidos.

Se estima que Europa tiene seis veces más tipos de sistemas de defensa que Estados Unidos, según recoge la página alemana ‘Statista’, pues mientras la industria estadounidense produce unos 30 modelos distintos de ese armamento, el Viejo Continente llega hasta los 178. EFE

cae-smm/psh

(foto)(video)