Merz considera una «un error» levantar las sanciones al crudo ruso como ha hecho EE.U.U

Copenhague, 13 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó este viernes de «error» el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, después de que EE.UU. decidiera autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra estadounidense e israelí en Irán.

«Ahora relajar las sanciones, da igual los motivos, es algo que consideramos un error», dijo el canciller en una rueda de prensa junto a su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, en una visita al Centro espacial de Andøya, en Noruega.

«Nuestro apoyo a Ucrania vamos a mantenerlo y no nos vamos a disuadir ni desviar por la guerra en Irán», agregó el canciller, en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias en forma de ataques de la República Islámica a objetivos de otros países en el golfo Pérsico y Oriente Medio.

«En el marco del G7 hemos hablado con el presidente de EE.UU, hubo una clara posición de seis miembros del G7. Hemos visto esta mañana que el Gobierno estadounidense decidió otra cosa. Nos parece equivocado», abundó Merz.

«Tenemos un problema de precios, no de cantidades. No sabemos lasrazones del Gobierno de EE.UU. que han motivado esta decisión», destacó Merz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de la red social X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia. EFE

