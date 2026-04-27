Merz cree que EE.UU. está siendo «humillado» por Irán en las negociaciones

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Berlín, 27 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, consideró este lunes que Irán está «humillando» a EE.UU. con su actitud en las negociaciones con Teherán para frenar el conflicto en Oriente Medio, lo que atribuyó a que el Gobierno estadounidense entró en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.

«No veo una estrategia clara. En un conflicto no sólo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán», dijo durante un acto con en un colegio.

«A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense», agregó el jefe del Gobierno germano.

Durante la Guerra de los Doce Días, el año pasado, Merz llegó a decir que los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán le estaban haciendo «el trabajo sucio» a los europeos.

Esta vez, aunque en un comienzo apoyó la nueva ofensiva, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica y ha dicho en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán. EFE

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