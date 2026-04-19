Merz defiende el acuerdo UE-Mercosur como una «señal» del orden internacional con reglas

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Hannover (Alemania), 19 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo al acudir a la inauguración de la Feria de Hannover, en la que Brasil ejerce de «país invitado», que el acuerdo UE-Mercosur es «una señal» de que europeos y sudamericanos creen en el orden internacional basado en reglas.

A falta de que el próximo 1 de mayo entre en vigor provisionalmente ese acuerdo, según Merz, la Feria de Hannover sirve para mandar «una señal» de que Sudamérica y Europa se quieren «mantener unidos», quieren «un orden internacional económico basado en reglas» y «una cooperación con pocos -y mejor- sin aranceles».

«Tras más de 25 años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores», abundó en alusión al acuerdo UE-Mercosur.

En este sentido, Merz destacó que «es una buena señal» verse en Hannover con Brasil».

A la Feria de Hannover, que se desarrolla desde este domingo hasta el próximo viernes, se la considera la mayor feria industrial del mundo y se espera que este año la visiten unas 123.000 personas, según datos de la organización del evento.

Brasil es el «país invitado» en esta 79ª edición, un honor que no recibía la gran economía sudamericana desde 1980.

Ese año, el país del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibido este domingo en Hannover, también tuvo el estatus de «país invitado».

Se trata de una condición que confiere una posición destacada entre los más de 150 países representados a través de 3.000 expositores en esa ciudad del norte alemán.

Para Alemania, que tiene desde 2008 un «partenariado estratégico» con Brasil, la visita de dos días de Lula en Hannover es una oportunidad para estrechar vínculos con un país rico en recursos y con el que Berlín tiene una amplia red de vínculos políticos y, sobre todo, económicos.

Para Berlín, Brasil es el socio comercial más importante en Sudamérica, y el país centroeuropeo es el principal proveedor de la economía brasileña dentro de la Unión Europea.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano. EFE

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