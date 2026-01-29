Merz defiende papel de soldados alemanes en Afganistán ante el menosprecio de Trump

2 minutos

Berlín 29 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este jueves el servicio de los soldados alemanes prestado en Afganistán en el marco de la misión de la OTAN, ante el menosprecio del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente minimizó el papel de los aliados.

«No permitiremos que esta misión, que también hemos llevado a cabo en interés de nuestro aliado Estados Unidos sea menospreciada y desacreditada hoy en día», dijo Merz durante una declaración de Gobierno sobre política exterior.

Recordó que durante los casi veinte años de misión en Afganistán, 59 solados de las Fuerzas Armadas alemanas perdieron la vida y más de cien resultaron heridos, en parte de gravedad, en combates y atentados.

Destacó la importancia de la Alianza Atlántica y en cómo Alemania también la puso en práctica, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al ir a Afganistán junto a sus socios estadounidenses en el marco de la misión de la OTAN y proporcionar así a ese país «más estabilidad y seguridad durante muchos años».

En ese sentido, el canciller envió un mensaje a los soldados alemanes en misión y en sus bases para asegurarles que su servicio, que defiende la paz y la libertad en el mundo, «es y sigue siendo valioso».

Por otra parte, Merz subrayó que, a pesar de «algunas irritaciones», no hay que perder de vista el valor real de la Alianza Atlántica y afirmó que «la confianza que se ha ido forjando en ella durante más de siete décadas siguen siendo, para todos los implicados a ambos lados del Atlántico, la mejor garantía de libertad, paz y seguridad».

Por ello, los europeos quieren mantener la OTAN y fortalecerla desde Europa y en Europa, y por eso la mano siempre estará tendida a Estados Unidos para cooperar, añadió.

«La confianza transatlántica sigue siendo hoy en día un valor en sí mismo», reiteró. EFE

