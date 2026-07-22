Merz designa a nuevo jefe de grupo parlamentario tras dimisión de Spahn por polémica

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Berlín, 22 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, en calidad de presidente de su partido, la Unión Cristiandemócrata (CDU), eligió este miércoles a su jefe de gabinete, Thorsten Frei, como sustituto de Jens Spahn, quien dimitió como jefe de la fracción conservadora de la Cámara Baja al trascender que fue padre gracias a un vientre de alquiler.

«Solicito el apoyo del grupo parlamentario para Thorsten Frei, quien ha contribuido de manera decisiva al éxito de la labor de Gobierno hasta la fecha y a la estabilidad de la coalición», dijo Merz en un comunicado de la CDU emitido este miércoles.

Merz defendió la designación de Frei tras una reunión con el presidente de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) Markus Söder, primer ministro del estado federado del sur alemán y líder de la formación hermana de la CDU de dicha región teutona.

CDU y CSU están unidos en un grupo parlamentario en la Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag.

El canciller atribuyó a Frei, actualmente su jefe de gabinete y que queda a la espera de la votación el próximo miércoles de la fracción que forman en la Cámara Baja del Parlamento, el mérito de contribuir a la agenda de reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de conservadores y socialdemócratas que lidera Merz.

«Los logros en materia de reformas de las últimas semanas también se deben a él», aseguró Merz.

«Procede del centro del grupo parlamentario y desde allí velará por la perfecta coordinación entre el Parlamento, los socios de la coalición y el Gobierno», abundó Merz en el comunicado, en el que Söder suscribió la elección del líder de la CDU.

«Thorsten Frei será un buen presidente del grupo parlamentario conjunto en el Bundestag», señaló el líder de la CSU y primer ministro de Baviera.

La elección de Frei a cargo de Merz es el siguiente paso que da del jefe del Ejecutivo germano para resolver la polémica creada por Spahn, hasta este fin de semana líder de la CDU/CSU en el ‘Bundestag’.

Spahn, anteriormente ministro de Sanidad durante el mandato de Angela Merkel como canciller de Alemania (2005-2021), dimitió al hacerse público que había sido padre con su marido gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En Alemania, está prohibida la gestación subrrogada y el propio Spahn se había opuesto a la implantación de esta práctica en suelo germano. EFE

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