Merz destaca importancia de seguridad marítima con protección de rutas e infraestructuras

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Berlín, 29 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó este miércoles la importancia de la seguridad marítima, que incluye la protección de las rutas y aguas territoriales, así como de infraestructuras energéticas, además de la lucha contra la flota en la sombra rusa o el refuerzo de las capacidades de defensa.

«La reconfiguración del orden mundial que estamos experimentando, y que en cierta medida también sufrimos, adopta también la forma de ataques: ataques híbridos y ataques convencionales en el mar, especialmente en el mar Báltico. Solo mencionaré palabras clave como ‘flota en la sombra’ o ‘sabotaje'», dijo Merz en la inauguración de la decimocuarta conferencia nacional marítima.

En un acto en la ciudad portuaria de Emden, en el noroeste de Alemania, el canciller recalcó que «nos enfrentamos a la tarea histórica de desarrollar una nueva arquitectura en y para Europa, y ésta depende de nuestros avances en la seguridad marítima».

En su discurso inaugural de la conferencia, en la que participan unos 800 expertos del sector para mantener un diálogo sobre las oportunidades de la «economía marítima», Merz sostuvo que hoy en día este concepto «incluye tanto la protección de nuestras rutas y aguas marítimas como la de parques eólicos marinos, tuberías submarinas y cables de datos».

«Existe una urgencia que no habíamos conocido hasta ahora», recalcó Merz, quien aseguró que Alemania cuenta con buenas condiciones para lograr avances rápidos en este ámbito, como una industria de seguridad y defensa «líder» a nivel mundial, especialmente en el campo de la seguridad marítima.

«Tenemos un ecosistema en crecimiento de fabricantes de drones militares de superficie y submarinos, y nuestro país cuenta con astilleros líderes a nivel mundial que equipan a la Armada alemana desde hace décadas», añadió.

Merz sostuvo que los submarinos alemanes «constituyen la columna vertebral convencional de la flota de la OTAN».

«Actualmente se están construyendo buques de servicio y buques cisterna, y esperamos también llevar a buen término el proyecto de fragatas F126 bajo liderazgo alemán», añadió.

Se trata de una clase de ​fragatas alemana destinada a reemplazar a las fragatas clase Brandenburg F123 en la Armada alemana.

«Pero también está claro que, especialmente allí donde participan muchos actores, sobre todo en infraestructuras críticas, es necesario mejorar la coordinación y la cooperación», admitió.

Por ello el centro de seguridad marítima en Cuxhaven, en el norte del país, «es un excelente ejemplo de cómo puede funcionar la cooperación entre distintas autoridades», señaló Merz.

Además, añadió que con la nueva ley marco KRITIS de enero se ha reforzado la protección física de infraestructuras críticas, en cooperación entre las autoridades estatales y el sector privado. EFE

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