Merz dice acuerdo entre EEUU e Irán debe garantizar desbloqueo de Ormuz y negociaciones

1 minuto

Berlín, 15 jun (EFE).- El Gobierno alemán celebró este lunes el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades que, agregó, debería garantizar el desbloqueo del estrecho de Ormuz y dar paso a nuevas negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

En un comunicado, el canciller alemán, Friedrich Merz, agregó que su Gobierno felicita al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la parte iraní por este «avance diplomático» y agradece a todos los socios que han contribuido a que esto sea posible, al tiempo que expresó su convicción de que «el acuerdo puede allanar el camino hacia la recuperación de la economía mundial y la estabilización de la región».

«Ahora se trata de aplicar con determinación lo acordado», afirmó, y subrayó la necesidad de que el estrecho de Ormuz quede abierto de forma permanente y sin restricciones a la libre navegación.

Además, añadió que nuevas negociaciones en las próximas semanas deben garantizar que Irán pone fin de forma verificable a su programa nuclear militar y resaltó que no debe haber más ataques contra Israel y otros vecinos de la región.

«El Gobierno continúa apoyando y promoviendo todos los esfuerzos diplomáticos pertinentes. Para ello, mantiene un estrecho diálogo con Estados Unidos, los socios europeos y los Estados de la región», concluye el comunicado. EFE

egw/ah