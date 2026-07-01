Merz dice aliados prometerán a Kiev financiación que ascendería a al menos 70.000 millones

Compartir

4 minutos

Berlín, 1 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que los aliados prometerán a Ucrania en la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de julio una nueva ayuda financiera y militar, que el diario FAZ cifra en unos 70.000 millones de euros, un monto que además debería ser similar en 2027, un compromiso contenido en un borrador de declaración que aún genera debate.

«Queremos enviar también desde Ankara una señal de apoyo continuo a Ucrania. El Gobierno federal propone que nosotros, como aliados europeos de la OTAN, otorguemos a Kiev un nuevo compromiso de financiación. Esperamos que Moscú extraiga las conclusiones correctas de ello. No disminuiremos nuestro apoyo a Ucrania», dijo Merz en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y su ministro de Defensa, Boris Pistorius.

«Y debería acercarse el momento en que la cúpula dirigente rusa se declare dispuesta a entablar conversaciones y negociaciones. Depende únicamente de Moscú. La disposición al diálogo por nuestra parte, por parte de los europeos, de la OTAN y, sobre todo, la disposición al diálogo del presidente ucraniano y, con ello, de Ucrania, ha quedado documentada en numerosas ocasiones. Sólo depende de (el presidente ruso, Vladímir) Putin iniciar ahora estas conversaciones y poner fin a la guerra», recalcó.

Según el medio Politico, es de esperar que Washington no participe en este compromiso, pero Rutte recalcó que la ayuda del país norteamericano «sigue siendo indispensable» y sigue fluyendo hacia Ucrania a través del programa PURL, mediante el cual Kiev -con ayuda financiera de sus socios, sobre todo Canadá y Europa- compra desde 2025 a EE.UU. armas, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

«Y creo que eso es justo», añadió el jefe de la OTAN, quien aseguró que «sólo Estados Unidos puede proporcionar este apoyo a gran escala y sigue haciéndolo, además de ayudar de muchas otras maneras que no siempre pueden hacerse públicas en una conferencia de prensa».

Merz señaló además que en la reciente cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian los líderes, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, firmaron una declaración en la que acordaron fortalecer las sanciones al petróleo y al gas rusos y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania,

«El presidente de Estados Unidos estuvo con nosotros y firmó el documento. Esa es, por tanto, la posición clara de quienes integran el G7, y es algo en lo que podemos confiar de cara a la reunión de la OTAN de la próxima semana», recalcó.

El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) señaló que los embajadores de la OTAN trataron en las negociaciones sobre la declaración final de la cumbre de la Alianza los días 7 y 8 de julio la formulación según la cual los aliados se comprometen para 2026 a «proporcionar 70.000 millones de euros en equipamiento militar, apoyo y formación para Ucrania», pero todavía existe resistencia respecto a la segunda parte del compromiso, que pretende «mantener en 2027 al menos en un nivel comparable» esa ayuda.

Los 30.000 millones del préstamo de la UE

De acuerdo con esta fuente, Italia se opondría a un compromiso a más largo plazo que incluya explícitamente el año 2027, de ahí que esta frase aparece aún entre corchetes en el borrador de declaración, que será tratada de nuevo el jueves por los embajadores.

El FAZ explicó que la cifra de 70.000 millones de euros anuales no procede de un análisis de las necesidades militares, sino de un cálculo sencillo, ya que incluye 30.000 millones de euros procedentes del préstamo de la Unión Europea (UE) para Ucrania.

Los 40.000 millones restantes corresponden al compromiso adquirido en la cumbre de Washington de 2024.

Si prosperara el plan de comprometerse también para 2027 a mantener un «nivel comparable», el total ascendería a 140.000 millones de euros. EFE

cae/smm/rml

(foto)(vídeo)