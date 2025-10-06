Merz dice que Alemania debería retirarse de Eurovisión si se excluye a Israel

2 minutos

Berlín, 6 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que una potencial exclusión de Israel de Eurovisión supondría un escándalo y que sería partidario de que Alemania se retirase del concurso en este caso.

Al ser preguntado en una entrevista en la cadena pública ARD si favorecería un boicot alemán de Eurovisión en el caso de que se excluyese a Israel debido a su ofensiva en Gaza, el político conservador respondió: «yo abogaría por ello».

«Me parece un escándalo que esta posibilidad se discuta siquiera. Israel debe estar», dijo en el programa de entrevistas de Caren Miosga.

Según un sondeo realizado por encargo de la misma cadena pública alemana, el 65 % de los entrevistados estarían en contra de que se excluya a Israel del concurso, al aducir que los artistas o deportistas israelíes no deben ser castigados por la actuación de su Gobierno.

Por el contrario, el 24 % estaba a favor de la medida, para ejercer más presión sobre el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, según el sondeo realizado por Infratest dimap entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

La próxima edición de Eurovisión se celebrará en Viena, con la final programada para el próximo 16 de mayo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, anunció que ha convocado una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen voten si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición de varios miembros.

Las televisiones públicas de países como España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos han expresado públicamente su intención de no participar el próximo año si lo hace Israel.EFE

