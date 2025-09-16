Merz dice que Alemania quiere liderar en la defensa de la libertad y la paz en Europa

2 minutos

Berlín, 16 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que quiere que Alemania lidere la defensa de la libertad y la paz en Europa, en un contexto de incertidumbre geopolítica por la tensión entre las grandes potencias internacionales.

«Quiero liderar este país para que, sobre todo, conserve la paz y la libertad en Europa», dijo Merz en una intervención en la edición de este año del congreso de ingeniería mecánica de Alemania.

«Sólo tendremos éxito, nos guste o no, si somos capaces de defendernos», agregó el jefe del Gobierno alemán, que ha defendido en el pasado que quiere convertir al ejército de Alemania en las fuerzas armadas convencionales «más fuertes» de Europa en un contexto internacional de tensiones geopolíticas.

«Somos testigos de un cambio fundamental de los centros de poder políticos y económicos del mundo, la guerra en Ucrania contribuye a esto» y en diez años «nadie nos puede decir dónde estaremos respecto a la relación de esos poderes», señaló el canciller.

«La defensa de esta libertad cuesta dinero, y este dinero lo tenemos que ganar juntos, por eso la política internacional y la política de seguridad en una relación idéntica a la política europea y la política económica. Todo esto no se puede separar», abundó Merz.

El jefe del Gobierno alemán también expresó el deseo de liderazgo y la responsabilidad alemanes en la Unión Europea (UE) y las políticas de su Gobierno en materia económica, que incluyen mejoras fiscales para empresas en un contexto de contracción del PIB alemán, que cayó en 2023 y 2024, mientras que para 2025 se prevé estancamiento.

«El futuro de nuestro país es quizá el más dependiente del futuro del continente europeo. Cuando a Europa le va bien, a Alemania le va bien. Cuando a Europa no le van bien, Alemania le va peor que a la media», apuntó Merz. EFE

