Merz dice que ataques de EE.UU e Israel a Irán acabarán cuando Teherán cese sus amenazas

Berlín, 9 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán terminarán cuando el régimen iraní cese sus amenazas regionales, después de que Teherán haya respondido a la ofensiva de Washington y Tel Aviv con bombardeos sobre países vecinos.

«No es previsible cuándo va a parar el régimen de los ayatolás las acciones bélicas contra los países vecinos, la amenaza a Israel y a los países del Golfo se mantiene y se ve todos los días en ataques contra edificios civiles e instalaciones militares en esos países», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín.

«Tan pronto como pare el régimen de los ayatolás, parará la guerra», pero eso «depende únicamente del régimen y de la llamada Guardia Revolucionaria», añadió el canciller alemán en alusión a las represalias que ha tomado Teherán contra las naciones del Golfo e incluso Chipre.

Merz subrayó en su comparecencia que «Irán es el centro del terrorismo internacional» por su apoyo a organizaciones como la palestina Hamás, la libanesa Hizbulá o los hutíes de Yemen.

«Ese centro tiene que ser cerrado y los estadounidenses y los israelíes lo hacen a su manera», señaló.

El jefe del Gobierno alemán hizo estas declaraciones en la sede berlinesa de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), acompañado de Manuel Hagen, líder regional de esa formación en el estado federado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania, región que la víspera celebró elecciones.

En ellas, la CDU quedó como segundo partido más votado, con un 29,7 % de los votos, por detrás de Los Verdes (30,2 %). EFE

