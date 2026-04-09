Merz dice que ataques israelíes en Líbano ponen en riesgo la negociación de EE.UU. e Irán

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Berlín, 9 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este jueves de que los duros ataques de Israel en el sur del Líbano pueden «hacer fracasar» el proceso de diálogo entre EE.UU. e Irán, países que alcanzaron un alto el fuego temporal y negociarán a partir del viernes en Pakistán.

«Observamos con especial preocupación la situación en el sur del Líbano. La dureza con la que Israel está llevando a cabo la guerra allí podría hacer fracasar el proceso de paz en su conjunto. Y eso no debe suceder», dijo Merz en una rueda de prensa .

Merz aludió así a los últimos ataques realizados por las Fuerzas Armadas israelíes en el Líbano, donde Israel llevó a cabo el miércoles su ofensiva más virulenta desde que retomó sus ataques contra ese país a principios de marzo, con una serie de bombardeos que mataron a más de 250 personas en un día.

El canciller señaló que el miércoles, al igual que otros jefes de Estado y de Gobierno, pidió al Ejecutivo israelí «poner fin a sus ataques, que se han intensificado aún más», después de que ese día EE.UU. e Irán alcanzaran un alto el fuego de dos semanas.

A partir del viernes se espera que representantes estadounidenses e iraníes se reúnan en Islamabad, la capital paquistaní, para negociar una salida al conflicto.

«Por primera vez desde el inicio de la guerra, se abre ahora una ventana de oportunidad para alcanzar una solución negociada», subrayó Merz, que también puso de relieve que la paz «aún está lejos de alcanzarse».

Merz apuntó que Alemania y sus socios europeos y en Oriente Medio quieren un «final rápido» de la escalada militar que vive esa región del mundo pues, entre otras cosas, la desestabilización allí es algo que favorece «cada vez más a Rusia», lo que, «entretanto, genera incertidumbre a nivel mundial».

El jefe del Gobierno alemán apuntó que su país está dispuesto a contribuir a asegurar el estrecho de Ormuz, una vez se alcance un acuerdo de paz entre las partes, y que se mantiene activo para contribuir al actual proceso diplomático.

El estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente a modo de represalia iraní por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, es un punto estratégico para el transporte de mercancías por el que circula, entre otros recursos, cerca del 25 % del petróleo mundial.

«El éxito diplomático no está en absoluto asegurado, pero Alemania tiene un interés fundamental en que se produzca, de ello no sólo depende la estabilidad de la región, sino también el desarrollo de la economía mundial y, sobre todo, el desarrollo de nuestra propia economía», afirmó Merz.

«Por eso el Gobierno apoya el proceso diplomático siempre que sea posible», abundó el jefe del Ejecutivo germano. EFE

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