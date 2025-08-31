The Swiss voice in the world since 1935

Merz dice que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 31 ago (EFE).- El cancilller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania y advirtió de que ese escenario llevaría a que Rusia intentara atacar a otros países.

«Intentaremos que la guerra termine lo más pronto posible, pero el precio no puede ser la capitulación de Ucrania», dijo Merz en una entrevista que emite esta noche la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

«En ese caso pasado mañana sería otro el país agredido y más tarde nos tocaría a nosotros», agregó.

Al ser preguntado acerca de la posibilidad de la presencia de tropas alemanas en Ucrania, dijo que eso es algo que en este momento no se plantea.

«Nadie habla ahora de tropas. Hablamos de la posibilidad de dar garantías de seguridad en caso de un alto al fuego. Sólo después se pueden plantear muchas cosas», afirmó.

Ante la pregunta de qué posibilidades ve de que se llegue a un alto el fuego en Ucrania el año próximo, Merz dijo que, aunque no abandona la esperanza, no se hace ilusiones.

«No abandono la esperanza de que pueda lograrse, pero no me hago ilusiones», explicó. EFE

rz/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR