Merz dice que en la reunión de Alaska entre Trump y Putin debe haber un alto el fuego

1 minuto

Berlín, 15 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes antes de la reunión en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin respectivamente, que la cita entre esos dos mandatarios debe tener como resultado un alto el fuego en el conflicto ruso-ucraniano.

«En la cumbre se debe acordar un alto el fuego. Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas», señaló Merz en hilo de seis mensajes publicados en su cuenta de X.

«Esperamos que el presidente Putin se tome en serio la oferta de diálogo del presidente Trump y, tras la reunión en Alaska, inicie negociaciones incondicionales con Ucrania», abundó Merz, para el que la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia es una «oportunidad para acordar un alto el fuego y el fin de las hostilidades».

El canciller alemán también recordó, en vista de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no estará presente en Alaska, que «las cuestiones territoriales sólo pueden decidirse con el acuerdo de los ucranianos».

Además, Merz apuntó que Trump «puede lograr un paso importante hacia la paz» en la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Según Merz, Trump «merece nuestro agradecimiento por esta iniciativa y por la estrecha coordinación de los últimos días».

«En nuestras últimas conversaciones, los socios europeos le aseguramos nuestro apoyo continuo a Ucrania. El presidente Trump puede contar con ello», concluyó el jefe del Gobierno alemán. EFE

smm/lab