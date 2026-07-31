Merz dice que España debe recuperar control en Ceuta y espera que Rabat admita a migrantes

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Berlín, 31 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes que España debe recupera el control en Ceuta, mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes entrar en el continente europeo y afirmó que espera que Rabat readmita a los migrantes ilegales inmediatamente.

«España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible. Por ello, acojo con satisfacción la intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo», dijo Merz en un comunicado.

«Esperamos que Marruecos readmita a los migrantes ilegales de forma inmediata», agregó. EFE

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