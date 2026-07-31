Merz dice que España debe recuperar control en Ceuta y espera que Rabat admita a migrantes

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(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior alemán)

Berlín, 31 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes que España debe recuperar el control en Ceuta, mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes ilegales entrar en el continente europeo y afirmó que espera que Rabat los readmita inmediatamente.

«España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible. Por ello, acojo con satisfacción la intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo», dijo Merz en un comunicado.

«Esperamos que Marruecos readmita a los migrantes ilegales de forma inmediata», agregó.

El jefe del Gobierno alemán calificó de «positivo» que la Comisión Europea y que el comisario de Asuntos de Interior y Migración hayan «prometido su apoyo» en resolver la situación y apuntó la importancia de la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

«La protección de las fronteras exteriores de la UE es fundamental para luchar contra la migración ilegal», destacó Merz.

Por ello, «espero claramente que todos los Estados miembros de la UE cumplan con esta obligación», subrayó el canciller, quien afirmó que está «en contacto con el Gobierno español» a este respecto.

En la misma línea que Merz, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, dijo que el caso de Ceuta muestra que la «presión migratoria sobre Europa sigue siendo alta».

«La situación en Ceuta pone de manifiesto la inestabilidad que rodea a la migración ilegal», señaló el titular de Interior germano.

«España debe velar de inmediato por que se garantice la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y por que los migrantes ilegales sean devueltos sin demora a Marruecos», agregó, antes de defender medidas como los controles temporales que realizan actualmente las autoridades alemanas dentro del territorio de Alemania tras la llegada al poder de Friedrich Merz.

Esa medida, implementada de forma temporal, va a prorrogarse más allá de septiembre, según la intención de Dobrindt.

«Es necesario mantener controles flexibles y adaptados en las fronteras interiores. Vamos a prorrogar la posibilidad de realizar controles en las fronteras interiores más allá del mes de septiembre», señaló el ministro.

Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo que consideró un «ataque» y «una violación de la integridad territorial de España» con la entrada irregular en Ceuta, en el norte de África, de miles de personas desde Marruecos.

Las Fuerzas de Seguridad españolas y los servicios de emergencia han recuperado por el momento los cadáveres de 43 personas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva. EFE

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