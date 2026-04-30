Merz dice que hará todo lo posible para evitar un primer ministro de AfD en Sajonia-Anhalt

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Berlín, 30 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que hará «todo lo posible» para evitar un primer ministro del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) a falta de cinco meses para las elecciones regionales en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, donde esa formación es favorita.

«Quiero ahorrar a nuestro país una división de ese tipo, y por eso haré todo lo posible para evitarlo», afirmó Merz en un acto en el que respondió a las preguntas de los asistentes en la ciudad de Salzwedel, en Sajonia-Anhalt.

«Preferiría evitar que hubiera un presidente regional de la AfD en cualquier estado federado, y yo me tomo este reto muy en serio», abundó el jefe del Gobierno alemán, al ser preguntado sobre cómo sería su relación con un primer ministro regional del partido ultraderechista, que no gobierna aún ningún estado federado.

Merz destacó que no comparte con AfD, entre otras cosas, su «concepción de la democracia, de Europa, la convivencia y la vida en común».

El canciller señaló como alternativa al partido ultraderechista en Sajonia-Anhalt al actual primer ministro de dicha región, Sven Schulze, compañero de partido de Merz en la Unión Democristiana (CDU).

«Sven Schulze y yo haremos todo lo posible, también aquí en Sajonia-Anhalt, para evitar precisamente eso», dijo Merz.

En Sajonia-Anhalt, donde habrá elecciones al parlamento regional el próximo 6 de septiembre, una encuesta del instituto INSA para el portal de noticias NIUS publicada en marzo veía a AfD con la posibilidad de ganar esos comicios con el 38 % de los votos.

La CDU sería el segundo partido más votado, con un 25 %, al tiempo que la formación izquierdista La Izquierda se quedaría con un 13 % y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) obtendría un 6 %.

La sección de AfD en Sajonia-Anhalt constituye, según la Oficina para la Protección de la Constitución -nombre de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior regional-, un «caso seguro» de extremismo de derechas.

Ese estatus también lo tiene la sección de AfD en Turingia, donde la formación ultraderechista ganó con un 32,8 % de los votos las pasadas elecciones regionales, celebradas en septiembre de 2024.

Tras esos comicios gobierna en Turingia una coalición liderada por el conservador Mario Voigt compuesta por CDU, SPD y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). EFE

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