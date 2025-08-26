The Swiss voice in the world since 1935

Merz dice que no ve dadas las condiciones para reconocer un estado palestino

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 26 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que no ve las condiciones para el reconocimiento de un estado palestino por lo que la posición alemana no ha cambiado al respecto.

«La posición alemana es conocida. No vemos dadas las condiciones para un reconocimiento de Palestina. Lo que ha pasado en los últimos días no cambia nuestra postura», dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro canadiense, Marl Carney.

Merz hizo esa precisión al ser preguntado si los últimos ataques israelíes en la franja de Gaza y el hecho de que cada vez más países, entre ellos Canadá, se planten un reconocimiento de Palestina no puede llevar a revisar la posición alemana.

Recientemente el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, había reiterado la posición alemana según la cual un reconocimiento de Palestina sólo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos estados. EFE

rz/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR