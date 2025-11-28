Merz entiende reservas de Bélgica, pero subraya urgencia de usar activos rusos congelados

Berlín, 28 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este viernes la urgencia de alcanzar una solución consensuada con respecto al uso de los activos rusos inmovillizados para conceder un préstamo a Ucrania, y aunque dijo entender las reservas de Bélgica, subrayó que es el instrumento adecuado para ejercer la máxima presión sobre Rusia para alcanzar un fin a la guerra.

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, Merz afirmó que ve «cada vez más urgente» la necesidad de financiar a Ucrania durante los próximos tres años con un préstamo sobre los activos rusos congelados, tal y como propuso ya antes del anterior Consejo Europeo, recordó, ya que el país invadido necesita el apoyo de Europa ante el aumento de los ataques rusos y la llegada del invierno.

Expresó su esperanza de alcanzar una solución conjunta en la Unión Europea en la que, dijo, se está trabajando, y afirmó que ya ha hablado de este tema tanto a nivel bilateral como en el Consejo Europeo con el primer ministro de Bélgica, país que alberga la mayor parte de los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en la UE

«Conozco sus reservas, las puedo entender. Tiene buenos argumentos. Pero creo que nosotros también tenemos buenos argumentos para alcanzar el objetivo que queremos alcanzar juntos, a saber, ejercer la máxima presión sobre Rusia para que ponga fin a esta guerra», declaró.

Respecto a las amenazas de represalia por parte de Rusia si se hace uso de estos activos congelados, Merz señaló que no les son desconocidas y son «un ritual recurrente» del que la UE no se dejará impresionar.

«Debemos hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra y, en mi opinión, el uso de los activos rusos es realmente un instrumento adecuado y acertado para ello», insistió, al tiempo que reiteró que en este aspecto se está buscando una solución conjunta, también con el Estado belga, para que la decisión se tome con un amplio consenso.

Golob, por su parte, señaló que no se trata de dos posiciones diferentes, ya que tanto Bélgica como los otros Estados miembros, quizás con una sola excepción, dijo, tienen el objetivo común de «identificar todos los instrumentos disponibles para lograr la paz en Ucrania», y en este sentido, se mostró convencido de que es posible llegar a un compromiso que tenga en cuenta también todos los temores y preocupaciones de los belgas.

«Quizás sólo difiera la vía en la que llegamos a ese objetivo, de un lado o del otro», agregó. EFE

