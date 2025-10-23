Merz espera que Bélgica levante su veto al uso de los activos rusos congelados

Bruselas, 23 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, espera que su homologo belga, Bart De Wever, acepte hoy «dar un paso más» hacia el posible uso de los activos congelados rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania, durante la cumbre que los líderes europeos celebran en Bruselas.

«El primer ministro belga y yo hemos conversado en las últimas semanas y días sobre este tema. Comparto sus preocupaciones pero él está interesado en encontrar una solución común para eso, espero que hoy podamos dar un paso más», dijo Merz en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre.

De Wever, en cambio, ha anunciado ya que hoy vetará cualquier avance en este asunto. EFE

