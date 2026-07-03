Merz exige un reconocimiento al esfuerzo económico de los aliados ante críticas de Trump

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Berlín, 3 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió y exigió este viernes un reconocimiento al esfuerzo económico de los aliados europeos en su contribución a la OTAN en respuesta a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado de «ridículo» el gasto en defensa de algunos socios.

«Acordamos el 5 % y Alemania duplicará su presupuesto de defensa en un plazo de cuatro años. Se trata del mayor esfuerzo que jamás hayamos realizado para reforzar nuestra capacidad de defensa. En este sentido, no tenemos que escondernos ante nadie, y así lo expresaremos con toda modestia», declaró Merz en una rueda de prensa junto al primer ministro estonio, Kristen Michal, y los presidentes letón, Edgars Rinkēvičs, y lituano, Gitanas Nausėda.

El canciller alemán agregó que el hecho de que haya invitado a Berlín este viernes a los tres líderes de los países bálticos y la semana pasada a los cuatro restantes del formato E5 (Francia, Reino Unido, Italia y Polonia) demuestra una coordinación estrecha del lado europeo y la decisión de hacer su contribución a la defensa de la OTAN y, en particular a la de Europa.

«Y esto debería reconocerlo cualquiera que analice estas cifras. Y voy a mencionar estas cifras, sin exagerarlas, pero las voy a mencionar cuando nos reunamos en Ankara la semana que viene», zanjó.

Por su parte, Nausėda consideró que el objetivo fijado de la OTAN de que sus aliados alcancen hasta 2035 el 5 % de gasto en defensa es «suficientemente ambicioso» y subrayó que lo más importante es que todos los Estados cumplan este compromiso.

«Sería muy contradictorio y también controvertido si algunos países hicieran ahora mucho más y alcanzaran este objetivo en unos años y otros se quedaran en el 2 % o el 2,5 %. Supondría una división natural de la Alianza en dos o tres partes, lo que no sería bueno para el espíritu de defensa colectiva de la Alianza ni para la solidaridad dentro de la Alianza», advirtió.

Destacó que su país ya destina este año el 5,38 % de su PIB a defensa y otro 1,5 % a la infraestructura de doble uso y a inversiones relacionadas con la infraestructura en general.

Rinkēvičs, por su parte, recordó que en 2014, los países de la OTAN acordaron destinar el 2,5 % del PIB a defensa y que la «indecisión» en los años que siguieron también contribuyó a que Rusia se atreviera a iniciar su guerra contra Ucrania.

«Así pues, si no alcanzamos ese 5 %, sobre todo los países que comparten frontera con Rusia, entonces (…) tendremos que pagar mucho más si Rusia nos ataca» advirtió, y agregó que no hay que olvidar que el gasto en defensa es también una forma de disuasión.

Añadió que Letonia ya destina este año casi un 5 % del PIB en defensa y expresó su esperanza de que el resto de socios de la Alianza Atlántica cumplan el compromiso adquirido el año pasado.

Michal, por su parte, subrayó que el gasto en defensa de Estonia este año ya es del 5,4 %, a lo que se suma un 1,5 % destinado a la seguridad en el sentido más amplio.

«No lo hacemos para presumir, sino porque somos conscientes de la amenaza real a la que nos enfrentamos por parte de nuestro vecino. Conocemos a nuestros vecinos. Sabemos que simplemente hay que hacerlo», dijo. EFE

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(foto)(vídeo)