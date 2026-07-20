Merz felicita a Burnham y desea mantener la cercanía entre Alemania y Reino Unido

Compartir

1 minuto

Berlín, 20 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó este lunes al político laborista Andy Burnham por su nombramiento como primer ministro británico y expresó su voluntad de mantener las buenas relaciones entre Alemania y el Reino Unido.

«Muchas felicidades a Andy Burnham por su nombramiento como primer ministro», escribió Merz en su cuenta de X, en la que manifestó su deseo de mantener la cercanía entre Alemania y Reino Unido, naciones que firmaron el año pasado el Acuerdo de Kensington para ampliar las intensas relaciones germano-británicas.

«Alemania y el Reino Unido mantienen una estrecha relación de colaboración, también gracias al Tratado de Kensington, firmado hace un año. ¡Estoy deseando colaborar sobre esta base!», aseguró en su mensaje el canciller.

Burnham asumió el cargo de primer ministro este lunes después de recibir del rey Carlos III el encargo de formar Gobierno en una audiencia privada en el palacio de Buckingham, tras la dimisión el mes de junio del también laborista Keir Starmer.

El pasado viernes, Burnham, del que se espera que presente la composición de su gabinete este mismo lunes, fue proclamado líder del Partido Laborista con un amplio respaldo de los diputados de la formación, sin necesidad de celebrar elecciones internas. EFE

smm/cph/fpa