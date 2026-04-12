Merz felicita a Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría

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Berlín, 12 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó este domingo al conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría.

«Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida», escribió Merz en X poco después de que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconociera la derrota.

Orbán felicitó por la victoria a su rival tras obtener solo 54 de 199 escaños, con el 72 % de los votos escrutados, frente a los 138 de Tisza, la formación de Magyar.

«Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar», dijo ante sus seguidores el mandatario magiar,

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 21.55 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba siete escaños. EFE

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