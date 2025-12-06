Merz habla con Abás e insta a Autoridad Palestina a reformas, antes de visitar a Netanyahu

Berlín, 6 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este sábado al jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, a realizar las reformas necesarias para que pueda desempeñar un papel constructivo en el orden postbélico en Gaza, antes de reunirse el domingo con el primer ministro Benjamin Netanyahu en su primera visita a Israel.

Merz conversó este sábado con Abás en una llamada «extensa» que transcurrió en una «atmósfera amistosa», según informó la cancillería en un breve comunicado.

«El canciller subrayó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y saludó la postura cooperativa de la Autoridad Palestina al respecto. Ahora la Autoridad Palestina debería emprender urgentemente las reformas necesarias», indicó el comunicado, citando indirectamente las palabras de Merz.

«Si lo consiguiese, podría desempeñar un papel constructivo en el orden postbélico», continuó la nota, con respecto a la segunda fase del plan de paz y a los planes para dotar a Gaza de un sistema de Gobierno tras un eventual desarme del grupo islamista Hamás.

La cancillería reiteró que el objetivo final debe ser una solución con dos Estados, uno palestino y uno israelí, ya que esta perspectiva es la que más posibilidades brinda de alcanzar «una paz duradera y seguridad» para ambos pueblos.

Merz viaja este sábado a Jordania y de allí a Israel, donde está previsto que en el marco de su visita de investidura se encuentre con Netanyahu.

Con ello se convertirá en el primer canciller alemán y en el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza. EFE

