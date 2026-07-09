Merz habla con Netanyahu y le insiste en que no debe haber anexión parcial en Cisjordania

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Berlín, 9 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y le subrayó que no debe de haber una «anexión parcial en Cisjordania».

«Ambos hablaron en especial de la situación en el Líbano y en los territorios palestinos. El canciller enfatizó que no debe haber pasos hacia una de facto anexión parcial de Cisjordania», explicó en un comunicado el portavoz del jefe del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.

Merz transmitió este mensaje a Netanyahu después de que el martes dos ONG israelíes, Peace Now y Kerem Navot, presentaran un informe en el que denunciaron que en los últimos tres años y medio el Gobierno israelí ha emprendido una expansión sin precedentes en Cisjordania.

Según ambas organizaciones, en ese tiempo Israel ha permitido la construcción de 40.000 viviendas en asentamientos ilegales.

Merz y Netanyahu también abordaron la situación en Irán, tras reanudarse esta semana los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz, algo a lo que Estados Unidos respondió con nuevos bombardeos, tras lo que su presidente, Donald Trump, dijo haber dado por terminado el alto el fuego.

En la conversación con su homólogo israelí, Merz «destacó la importancia del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán como la mejor oportunidad para la estabilidad en la región». EFE

smm/mra