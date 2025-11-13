Merz habla con Zelenski sobre los casos de corrupción en Ucrania

2 minutos

Berlín, 13 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, habló este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que, según un comunicado del Gobierno germano, aseguró que habría plena transparencia y apoyo a los organismos independientes en la lucha contra la corrupción en el marco de las investigaciones contra antiguos miembros del Ejecutivo de Ucrania.

Asimismo, según el comunicado, Zelenski dijo que habría medidas rápidas para recuperar la confianza del pueblo ucraniano, de los socios europeos e internacionales.

Merz, por su parte, subrayó que el Gobierno alemán espera que Ucrania avance de forma enérgica en la lucha contra la corrupción y otras reformas.

Los ministros ucranianos de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, respectivamente, presentaron este miércoles su dimisión en el marco de una investigación anticorrupción.

Por otra parte, Zelenseki agradeció a Merz el apoyo, especialmente en la defensa antiaérea y en la protección de la infraestructura energética ucraniana.

Los dos mandatarios se mostraron de acuerdo en continuar, junto con los socios europeos y transatlánticos, los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego y una paz duradera.

Alemania, además, según Merz, continuará junto con los socios europeos su labor para aumentar la presión sobre Rusia para llevarla a negociaciones serias.

A ello, según el comunicado, pertenece el uso efectivo de los activos rusos congelados.

Otro tema que abordaron ambos líderes en su conversación fue la situación de los refugiados ucranianos, un colectivo numeroso en Alemania, que da refugio a algo más de 1,2 millones de ciudadanos de Ucrania, según datos del ministerio del Interior germano.EFE

rz/smm/jgb