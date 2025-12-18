Merz insiste en Bruselas es que hora de ratificar el acuerdo con Mercosur tras 26 años

The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas, 18 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves al entrar a la cumbre europea que espera que los líderes den el visto bueno para la ratificación del acuerdo con Mercosur, tras 26 años de negociaciones y dijo que este es importante para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo.

«Es un acuerdo importante y tras 26 años de negociaciones debe ser ratificado para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo y en las negociaciones sobre otro acuerdos comerciales», dijo Merz.

Merz ha sido uno de los principales defensores del acuerdo como un paso en la estrategia para hacer frente a las turbulencias que se viven en el mundo del comercio internacional. EFE

